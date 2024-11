Pokémon UNITE es el juego más descargado en celulares

"Pokémon Unite ya ha encabezado las listas de descargas de juegos móviles en más de 60 países desde su lanzamiento ayer" sostiene Ahmad. Era algo ya cantado, considerando la enorme popularidad que tiene Pokémon en diferentes países. A eso hay que sumarle que estamos ante un juego free-to-play y abordando un género bastante popular como lo es el Moba. Quizás aún no esté al nivel de grandes exponentes como Dota 2 o League of Legends. Sin embargo, poco a poco se abre camino, y eso es un mensaje bastante claro para The Pokémon Company.