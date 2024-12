League of Legends: jugador chino participó en Worlds 2021 estando muy mal de salud

Foto: Difusión

Foto: Difusión

"Su condición, así como la salud de su cuerpo, no son buenas. No quería jugar, pero la situación cambió y tuvo que hacerlo (...) Pueden culpar a los demás, pero Tian hizo todo lo posible por ganar. Es mejor no hablar si no se conoce su situación (...) Los resultados no son los mejores, pero él hizo todo lo posible" expresó GimGoon durante su streaming.