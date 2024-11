Counter Strike: Dev1ce regresaría a jugar para Astralis

A menos de un año de haberse unido a Ninjas in Pyjamas, Nicolai " dev1ce " Reedtz estaría evaluando regresar a Astralis, equipo con el que jugaba en la escena competitiva de Counter Strike , pero terminó abandonándolo para tener una nueva etapa dentro de NiP. Sin embargo, de acuerdo a reportes de portales como 1pv.fr y Dexerto, las cosas no han salido como esperaba.

dev1ce se unió a la escuadra sueca de NiP en abril de 2021 como uno de los tratos más llamativos de este año, debido a que se trataba de uno de las estrellas principales de Astralis, además de ser el rostro más conocido. Pese a que no se confirmó la cifra de la transferencia, se reporta que NiP invirtió 1 millón de dólares.

Foto: Difusión

Con Ninjas in Pyjamas, Dev1ce esperaba llevar a un mejor posicionamiento al equipo. La escuadra no ha tenido la mejor de las suertes en los últimos años, no pudiendo ganar ningún campeonato, salvo el torneo IEM Fall European Regional Major Ranking (RMR) en octubre.