VALORANT: 100 Thieves corta lazos con seven

100 Thieves anunció que corta lazos con su jugador Johann " seven " Hernández, a puertas de dar inicio el VCT 2022 de VALORANT .

Hernández no tardó en responder a 100 Thieves con el siguiente mensaje: "Gracias 100 Thieves por todo, muy agradecido con la oportunidad, pero es tiempo de seguir adelante" seven no ha querido revelar si es que se tomará un descanso de la escena competitiva o ha recibido propuestas para incorporarse a otros equipos profesionales.