Nintendo confirma que la secuela de Breath of the Wild llegará este año

Con lo poco que se ha visto de la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild desde que se anunció en el 2019, los fanáticos esperaban que el juego salga entre el 2023 y el 2024. Sin embargo, ese podría no ser el caso. ya que Nintendo ahora está asegurando a los fanáticos que la esperada secuela saldrá en el 2022.

Esto proviene de un informe financiero, que enumera todos los principales juegos de Nintendo Switch que la compañía planea lanzar este año, y este informe incluye a Breath of the Wild 2.

Lo que también es interesante notar en el informe el título de Breath of the Wild 2 está marcado como "temporal", por lo que es probable que todavía no se nos haya revelado el nombre completo.

El informe presenta buenas noticias para fanáticos de varias franquicias, ya que varios de los juegos que han sido anunciados anteriormente por Nintendo todavía en camino para salir en el 2022. Esto incluye a Triangle Strategy, Kirby and the Forgotten Land y Splatoon 3.

Desafortunadamente, todavía no tenemos noticias sobre el desarrollo problemático de Metroid Prime 4, ya que Nintendo muestra su fecha de lanzamiento como TBA (To Be Announced, o "por anunciar" en español).

La próxima temporada del PGRU de Super Smash Bros Ultimate comenzaría en marzo

2022 será un gran año para fanáticos de juegos de Nintendo. El PGRU, el ranking más importante para la escena competitiva de Super Smash Bros Ultimate, volverá a partir de marzo, según un anuncio de PG Stats en Twitter. Sin duda alguna, esto sirve como una verdadera motivación para los jugadores profesionales de SSBU, que buscarán ocupar los primeros lugares del ranking en los próximos meses.

"La temporada del PGR durará cuatro meses, desde marzo hasta junio, y los rankings serán separados por región para determinar los puestos de los jugadores de manera justa y sin depender de viajes internacionales. Continuaremos monitoreando el estado de la pandemia, y confirmaremos la fecha de inicio el 7 de febrero".