Resident Evil: ¿Cuáles son sus peores videojuegos?

Foto: Difusión

Capcom quiso aprovechar la gran popularidad que estaba teniendo los juegos de disparos en tercera persona a raíz del éxito que fue Gears of War. No obstante, Operation Racoon City no solo estuvo plagado de errores técnicos, como shooter no terminaba de convencer, y los enemigos eran muy fáciles de vencer. Vender la nostalgia por regresar a Racoon City no les funcionó en absoluto.