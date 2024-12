PlayStation te REGALA estos 15 juegazos en diciembre de 2024: solo debes cumplir UN REQUISITO

El final de 2024 está a la vuelta de al esquina y PlayStation ha decidido obsequiar 15 juegos a sus jugadores de forma gratuita en lo que queda del mes de diciembre. Pero, para acceder a estos títulos tendrás que cumplir un solo requisito.

¿De qué se trata?¨Simple, contar con una suscripción activa ya sea a PS Plus Extra o PS Plus Premium. Los títulos son válidos para usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5, por lo que a continuación conocerás el listado completo.

Juegos GRATIS para PlayStation diciembre 2024

Para ser más específicos, hablamos de 11 juegos para miembros de PS Plus Extra y 4 más para PS Plus Premium. Recuerda que puedes hacerte con estos títulos al mismo tiempos y estarán disponibles hasta el 17 de diciembre de 2024.

Por ello, a continuación te dejamos el listado completo con los 15 videojuegos que PlayStation obsequiará a sus suscriptores:

PS Plus Extra diciembre 2024

PHOGS (PS4).

Sonic Frontiers (PS4, PS5).

Biped (PS4, PS5).

Forspoken (PS5).

A Space for the Unbound (PS4, PS5).

Rabbids: Party of Legends (PS4).

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (PS4, PS5).

WRC Generations (PS4, PS5).

Coffe Talk (PS4, PS5).

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (PS4, PS5).

Jurassic World Evolution 2 (PS4, PS5).

PS Plus Premium diciembre 2024

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge (PS VR2).

Jak and Daxter: The Precursor Legacy (PS4, PS5).

Sly 2: Band of Thieves (PS4, PS5).

Sly 3: Honor Among Thieves (PS4, PS5).

¿Cuánto cuesta la suscripción a PlayStation Plus?

PlayStation cuenta con tres tipo de suscripción, los cuales presentan diversos beneficios para los jugadores, los cuales conocerás a continuación:

PS Plus Essential

Por un pago mensual de US$ 6.99 dólares al mes accedes a estos beneficios: juegos mensuales, multijugador online, descuentos exclusivos, paquetes exclusivos, almacenamiento en la nube, ayuda de juego, Share Play (US$ 16.99 por 3 meses. US$ 54.99 por 12 meses).

PS Plus Extra

Pagando mensualmente US$ 10.49 soles, tendrás acceso a: catálogo de juegos, juegos mensuales, multijugador online, descuentos exclusivos, paquetes exclusivos, almacenamiento en la nube, ayuda de juego, Share Play (US$ 27.99 por 3 meses. US$ 93.99 por 12 meses).

PS Plus Premium