0

Free Fire: 4 trucos INFALIBLES para ganar hasta 1000 diamantes totalmente GRATIS

Los diamantes son importantes para comprar skins, armas y mascotas en Free Fire. ¿Quieres ganar hasta 1000 gemas para gastar en diferentes artículos? Te enseñamos cómo lograrlo.

Daniel Robles
Conoce 4 formas para obtener diamantes GRATIS en Free Fire y Free Fire Max.
Conoce 4 formas para obtener diamantes GRATIS en Free Fire y Free Fire Max. | Foto: Daniel Robles Vives/Líbero
Con más de 80 millones de jugadores al mes, Free Fire se ha convertido en uno de los videojuegos del género Battle Royale más populares del planeta. Esto se debe a la gran cantidad de skins y atuendos que puedes comprar dentro del juego.

Sin embargo, para obtener estos objetos deberás hacer uso de los 'diamantes', unas gemas especiales que solo podrás comprar con dinero real, es decir soles, dólares, euros, pesos y hasta yenes. Pero, sabías que existe más de una forma de obtener totalmente GRATIS estas piedras preciosas en Free Fire.

Recompensas gratuitas para recibir en Free Fire canjeando los códigos diarios.

Por si no lo sabes, con el programa Free Fire Advance Server podrás recibir recompensas por parte de Garena, todo por encontrar bugs o fallos en los nuevos modos que implementará el videojuego. Serás como una especie de 'tester' y si logras encontrar errores, puedes llevarte un premio de 1000 diamantes. Totalmente comprobado.

Otra forma para conseguir diamantes es mediante los eventos oficiales organizados por Garena. Si cumples una serie de desafíos, podrás obtener gemas para canjear.

También existen algunas aplicaciones que ofrecen recompensas por cumplir ciertos retos. Por ejemplo, Google Opinion Rewards ofrecen créditos para comprar diamantes. Lo único que debes hacer es responder encuestas y sumar puntos.

Finalmente, sorteos y códigos promocionales de Garena. Puedes seguir las redes sociales de Free Fire para aprovechar los giveaways.

Daniel Robles
Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

