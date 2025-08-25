- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Acumulada
- Convocados de Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Banco de la Nación
Códigos Free Fire de HOY, martes 26 de agosto: canjea recompensas gratis, rápido y 100% legal
Garena es la empresa desarrolladora de Free Fire que cada cierto tiempo habilita una nueva lista de códigos para canjear en Free Fire. Conoce cuáles son.
Como todos los días, en esta oportunidad, Garena también se está encargando de actualizar la lista de códigos que se habilitan para todos los jugadores del mundo de Free Fire. Estas claves varían entre letras y números. ¿Quieres ser uno de los beneficiarios? Solamente tienes que seguir los pasos que te indicaremos a continuación.
PUEDES VER: Free Fire y el truco para 'dar todo rojo' en el Battle Royale y subir de nivel hasta Heroico
Free Fire se ha consagrado como uno de los juegos más populares para dispositivos móviles y su facilidad de juego reafirma esta teoría. Además de garantizar eventos y dinámicas que favorecen a los miles de jugadores, también están disponibles los códigos diarios de Free Fire.
Códigos de Free Fire para canjear gratis el 26 de agosto
Es importante resaltar que los códigos de Free Fire están disponibles durante 24 horas y luego que pase el tiempo, se resetean. Esto quiere decir que mientras más pronto llegues a reclamar las recompensas, mejor será, ya que tendrás la posibilidad de canjear los premios que entrega Garena.
- FFMTYQPXFGX6
- FF6WXQ9STKY3
- FFRSX4CYHXZ8
- NPTF2FWXPLV7
- FFDMNQX9KGX2
- FFCBRX7QTSL4
- FFSGT9KNQXT6
- FPSTX9MKNLY5
- XF4S9KCW7KY2
- FFEV4SQPFKX9
- FFPURTXQFKX3
- FFNGYZPPKNLX7
- FFYNCXG2FNT4
- FPUSG9XQTLMY
- FFKSY9PQLWX5
- FFNFSXTPVQZ7
- GXFT9YNWLQZ3
- FFM4X9HQWLM5
Pasos para canjear códigos de Free Fire
Lo primero que tienes que saber es que cualquier código que decidas reclamar, todos tienen recompensas. Eso sí, debes llegar a tiempo porque pueden caducar antes de las 24 horas según la cantidad de veces que se haya canjeado.
- Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
- Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
- Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90