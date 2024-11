Pamela Anderson se confiesa y dice la verdad sobre su adiós de Hollywood: "Muy triste"

Para Anderson, el pasado no debería catalogar quien es ahora en la actualidad, por lo que prefirió seguir su vida alejada de los reflectores. "Quería que lo que hago me defina (…), todas estas revelaciones me llegaron en un jardín de rosas", sostuvo.

Pamela Anderson se alejó de Hollywood para buscar una identidad. / Foto: AP.

Por otro lado, Pamela Anderson declaró a Better Homes & Gardens y develó que se sentía rendida y que su vida requería "algún cambio". "No sé que pasó en estas décadas, pero me siento alejada de quien era (…). Me sentí triste, sola. Realmente sentí que lo había arruinado, mi vida era un montón de errores", contó.