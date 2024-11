Cencosud se expande en USA: Conoce sus dos nuevos supermercados 'The Fresh Market'

Después de un mes de haber lanzado un nuevo supermercado en Seminole, en el estado de Florida, Cencosud ha comentado que abrirá dos nuevos establecimientos de ' The Fresh Market ' en las ciudades de Crofton y Chicago, cuyos estados son Maryland e Illinois respectivamente. Dicha acción aumenta la presencia del retailer chileno en el mercado estadounidense .

Cencosud llega a Estados Unidos con compra de supermercados.

Dicha información se corrobora cuando las personas se dan cuenta de que, en el caso de Illinois, Cencosud está abriendo el quinto establecimiento de ' The Fresh Market '. Por su parte, la tienda de Crofton corresponde a ser la quinta en el estado de Maryland. La oferta de dichos locales se centra en una variedad de productos, incluyendo carnes, frutas y verduras.

Según Jason Potter , CEO de ' The Fresh Market ' expresó su entusiasmo por la apertura de la nueva tienda en Lincoln Park, específicamente en Chicago, en el estado de Illinois . Sus palabras demostraron el entusiasmo que posee por formar parte de la comunidad del lugar, al que llegaron con una propuesta innovadora para la sociedad estadounidense .

En cuanto a Crofton, Potter explicó cómo la apertura de ese local supone un hito en la estrategia de crecimiento de 'The Fresh Market'. Nótese que la intención de Cencosud, al instaurar estas tiendas nuevas, es proveer a las comunidades con productos de calidad y una modalidad de compra distintiva y agradable. Aquel objetivo comercial ha ocasionado que 'The Fresh Market' haya sido reconocido en los USA Today 10 Best Readers' Choice Awards 2024.