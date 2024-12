Visa Americana: ¿Cómo debe ser tu foto? Requisitos esenciales que debes conocer en EE. UU.

Solicitar o renovar una visa americana implica seguir una serie de requisitos, entre los cuales la fotografía es uno de los más críticos . No cumplir con las pautas establecidas puede resultar en la negación del trámite . A continuación, te explicamos cómo debe ser la foto para asegurar que tu solicitud sea aceptada.

Desde el 1 de noviembre de 2016 , las autoridades estadounidenses implementaron una norma que prohíbe el uso de lentes en las fotos. Si tu pasaporte actual muestra una foto con lentes, no es necesario renovarlo de inmediato , pero deberás presentar una foto sin lentes en tu próxima renovación.

Es fundamental evitar fotos tomadas en cabinas automáticas, con teléfonos celulares o que no cumplan con los estándares de calidad requeridos. Las fotos escaneadas de documentos oficiales o instantáneas de mala calidad no serán aceptadas. Si la fotografía no cumple con los requisitos, será necesario tomar una nueva.