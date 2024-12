Estas son las películas navideñas en Hulu Estados Unidos que puedes disfrutar en esta temporada

Los usuarios pueden disfrutar de contenido original, películas y documentales.

Hulu también produce contenido original, con algunas de sus primeras producciones destacadas como Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don’t Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next. Esta plataforma ofrece dos planes de suscripción, la primera, con anuncios, está $99 dólares al año (U$S 8.25 por mes), mientras que el plan sin anuncio está U$D 18.99 por mes (U$D 227.88 al año).