Lo negó cinco veces antes de indultarlo: Joe Biden mentía sobre no otorgarle el perdón presidencial a su hijo

¡ Alerta en Estados Unidos ! Joe Biden quedó como mentiroso a nivel nacional al haberle otorgado el indulto presidencial a Hunter Biden , su hijo, cuando expresó abiertamente que no lo haría. Durante una entrevista a Karine Jean-Pierre , portavoz de la Casa Blanca , se dejó en evidencia la cantidad de veces que el presidente en funciones negó indultar a su hijo . En esta nota te brindamos todos los detalles al respecto.

El indulto de Joe Biden a su hijo ha generado un gran debate en el país norteamericano, lo que conllevó a que la confianza hacia los políticos y el sistema judicial se vea quebrada. La razón se centra en que, hace meses, e l presidente en funciones defendió la integridad del departamento de Justicia , alegando que no haría uso del perdón presidencial en favor de sus familiares.

En junio, Hunter Biden fue declarado culpable de tres delitos . El primero fue la posesión de armas en el estado de Delaware, información que no declaró en el formulario donde declaró su adicción a las drogas . Asimismo, el delito más grande se relacionó con los nueve cargos por evasión fiscal , de los que se declaró culpable el pasado septiembre.

Ante este contexto, el presidente en funciones aseguró mil veces que no indultaría a su hijo de ser hallado culpable. No obstante, terminó por no cumplir con su palabra, concediéndole la clemencia presidencial tras considerar que los problemas judiciales de Hunter fueron causados por rivales políticos.