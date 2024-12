Malas noticias en Navidad: a estas personas se les quitaron los beneficios del SNAP

“Comprar alimentos no es barato, y dos mujeres de la zona me dijeron que les quitaron el dinero de sus tarjetas EBT este mes , y ahora están esperando más respuestas del estado”, explicó Nikia Davis. "Cada transacción mostraba montos como $168, $169, $115, y así hasta que no quedó nada", añadió Davis.

Un portavoz del Departamento de Servicios Sociales de Virginia envió una declaración a 12 On Your Side con recursos y detalles adicionales. “El robo de beneficios de EBT es una preocupación nacional. La pérdida de estos beneficios crea serias dificultades para las familias que dependen de esta asistencia para sustentar a sus hogares. Queremos compartir la siguiente información para ayudar a los afectados por el robo de EBT, así como para prevenir que otras personas caigan en estafas similares.

“Gracias a Dios que tengo trabajo, porque si no fuera por eso, no tendría a qué recurrir, especialmente aquellos que no tienen empleo. ¿Qué harán?”, comentó Turner. “En cuanto al proceso, tener que esperar tanto tiempo no está bien. ¿No pueden cargar nuevamente esos beneficios en las tarjetas, tal como los quitaron? ¿Sería posible hacerlo de esa forma?”, dijo Davis.