CBP One: Guía para descargar la aplicación y pedir asilo en Estados Unidos

CBP One es una aplicación oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos , diseñada para facilitar los trámites migratorios. Con esta herramienta, los solicitantes de asilo pueden gestionar su proceso de manera más rápida y eficiente desde sus teléfonos móviles, eliminando largas esperas en las fronteras.

La descarga y uso de CBP One permite a los inmigrantes iniciar su solicitud de asilo y programar citas con las autoridades migratorias. En esta guía, te explicamos paso a paso cómo descargar la aplicación y cómo realizar todo el proceso de forma correcta, asegurando que puedas acceder al asilo en Estados Unidos sin complicaciones.

En ese sentido, para descarar esta aplicación digital del CBP lo puedes hacer desde App Store de Apple o Play Store de Google. Luego de ello, deberás seleccionar la opción LOG IN OR SIGN UP para que seas redirigido a otra página y puedas crear tu cuenta de usuario. Los pasos son estos luego de la cuenta registrada: