Green Card 2025: esta es la visa de trabajo con la que puedes solicitar la residencia americana

¡ Atención, inmigrante en Estados Unidos ! ¿Sabías que puedes obtener la Green Card con trabajos sencillos? La visa EB-3 es una opción para quienes no cumplen con los requisitos de otras visas más estrictas. En esta nota, te explicamos cómo puedes acceder a la residencia americana haciendo uso de esta.

La visa EB-3 es una opción accesible para trabajadores extranjeros que buscan la residencia permanente en EE. UU. sin los requisitos estrictos de otras visas.

Esta categoría está diseñada para aquellos que realizan trabajos no cualificados, es decir, trabajos que no requieren habilidades especializadas ni experiencia laboral previa. Esta modalidad es particularmente útil para inmigrantes que buscan trabajo en sectores como el servicio al cliente, la limpieza, la cocina, el mantenimiento y otros puestos de baja calificación. A pesar de que estos empleos no requieren una formación avanzada, son una vía viable para acceder a la residencia permanente en EE. UU.