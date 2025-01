La popular youtuber cubana , Rosy Wanderlust , realizó una visita al recién inaugurado Supermercado 3ra y 70 , situado en Miramar, Playa, con la esperanza de descubrir una extensa gama de productos . No obstante, la influencer expresó su desilusión, afirmando que el lugar no cumplía con las expectativas generadas, marcando una gran diferencia con la imagen de un Walmart que le habían descrito. ¿Qué pasó?

A pesar de la hora avanzada y de que la tienda estaba a punto de cerrar, Wanderlust reconoció que hubo una gran afluencia de personas, lo que la llevó a señalar: "Para que después no digan que en Cuba no hay dólares, miren la cantidad de gente que hay aquí". No obstante, al explorar el interior del supermercado, la youtuber se percató de la escasa variedad de productos disponibles , observando que solo había un tipo de cada artículo, desde papel higiénico hasta refrescos.

Esta situación la llevó a comparar el lugar con un Walmart, aunque con una crítica contundente: "Me siento estafada porque no tiene nada que ver. Aquí no hay ofertas, no hay promociones, no hay variedad. Es lo mismo de siempre, solo que ahora es nuevo y está en dólares", expresó con frustración. “Tienen que venir preparados. Esto no es Walmart ni Costco, esto sigue siendo Cuba”, añadió en otro momento.