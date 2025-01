Recientemente, las autoridades estadounidenses acusan a sus homólogos colombianos de cambiar de postura en el último momento, justo cuando los aviones estaban en el aire, llevando a cabo la deportación de indocumentados con fuertes acusaciones criminales. "Me informaron que a dos vuelos de repatriación de EEUU, que transportaban a numerosos delincuentes ilegales , se les negó el aterrizaje en Colombia" expresó Trump.

"Esta decisión fue tomada por el presidente socialista Gustavo Petro, quien enfrenta una creciente impopularidad en su país. Su negativa a permitir estos vuelos pone en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos, por lo que he ordenado a mi Administración que implemente medidas de represalia urgentes y decisivas", añadió, anunciando una respuesta económica y geopolítica inesperada.

Trump sanciona a Colombia y anuncia arenceles del 25% tras rechazar las deportaciones.

La nueva Administración Trump indicó que había comenzado las deportaciones de migrantes indocumentados, pero Petro se opuso, argumentando que los afectados no recibían un trato "digno", y anunció un aumento del 25% en los aranceles a todos los productos estadounidenses.

La Presidencia colombiana emitió un comunicado en el que Petro aseguró que "ha dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno digno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en vuelos de deportación. Esta medida refleja el compromiso del Gobierno de garantizar condiciones dignas. Los colombianos, como patriotas y sujetos de derechos, no serán tratados como delincuentes", expresó.

Vale resaltar que este tipo de rechazo no es nuevo; en 2023, Colombia ya había desestimado propuestas similares durante la administración de Biden, basándose en argumentos de dignidad. "El presidente socialista de Colombia no comprendió que Trump no es Biden", afirmó Bernie Moreno, senador de Ohio y nacido en Bogotá.