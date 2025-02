¡Donald Trump arremete contra periodistas! La Casa Blanca veta a reporteros por no usar el término 'Golfo de América'

Por décadas, la agencia de noticias Associated Press (AP) ha acompañado a los presidentes de Estados Unidos en sus viajes, garantizando la cobertura informativa para millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, la Casa Blanca ha tomado una drástica medida contra el medio, impidiendo su acceso a eventos oficiales en aparente represalia por no acatar una reciente orden gubernamental.

La decisión ha generado una fuerte reacción en la comunidad periodística, que advierte sobre un intento de control informativo por parte del gobierno de Trump. En esta nota te comentamos todos los pormenores relacionados con este tema.

La orden de la Casa Blanca de no permitir el acceso a los periodistas de la AP

El conflicto estalló cuando la Casa Blanca argumentó que AP tiene un compromiso con la desinformación por negarse a emplear el término oficial impulsado por el gobierno. Como resultado, los reporteros de la agencia fueron excluidos de eventos con espacio limitado, incluyendo un viaje en el Air Force One hacia Florida.

El viernes, un periodista y un fotógrafo de AP fueron retenidos tras pasar los controles de seguridad en la Base Conjunta Andrews y, posteriormente, se les prohibió abordar el avión presidencial. Mientras tanto, otros miembros del grupo de prensa compartieron fotos de asientos vacíos con tarjetas de bienvenida destinadas a AP, lo que fue interpretado como una humillación pública.

Según el medio de comunicación El País, cuando le preguntaron por esta medida, alegando que es una toma de represalias por no usar el término correcto, la secretaria de prensa Karoline Leavitt explicó que "es un hecho que el Golfo de América se llama de ese modo y no está segura por qué los medios no quieren llamarlo así".

Las críticas de los medios por la medida de la Casa Blanca contra la AP

La decisión de la Casa Blanca ha provocado una fuerte reacción en la prensa. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca condenó la medida, mientras que medios como The New York Times y The Washington Post han mostrado su apoyo a AP, calificando la exclusión como un acto de represalia.

“El acceso de AP al gobierno es crucial para todas las organizaciones periodísticas, incluyendo The Washington Post, para garantizar periodismo independiente basado en hechos”, fueron las palabras del diario estadounidense en un comunicado reciente.