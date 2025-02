¿Donald Trump es hijo de INMIGRANTES? Conoce la nacionalidad de sus padres

Durante su campaña, Trump adopta un discurso más nativista, a pesar de ser hijo y nieto de inmigrantes. En un encuentro con activistas conservadores, afirmó que los 11 millones de indocumentados no apoyarían a los republicanos. Advirtió que "se están quedando con nuestros trabajos" y pidió ser "duros y cuidadosos".

Años después, Ivana se mudó a Canadá con sus tíos. Se casó con Trump en 1977, pero no obtuvo la ciudadanía hasta 11 años después.

Aunque Trump dice apoyar la inmigración legal, sus planes buscan limitar el acceso de trabajadores extranjeros para proteger empleos en EE.UU. Sobre la importancia de las fronteras, afirmó: "Si no tienes una frontera, no tienes un país… no eres nada".