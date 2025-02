Creyeron que se irían libres, pero juez los sorprende con PECULIAR castigo tras robar en Walmart

Según The Associated Press (AP), el juez Jeffrey Clothier, quien recientemente asumió en el Tribunal de Distrito del condado de Genesee, ha comenzado a aplicar una sentencia inusual. Aquellos que sean sorprendidos robando en un Walmart local deberán lavar autos en el estacionamiento de la tienda durante los fines de semana de primavera.

" El hecho de robar no convierte automáticamente a alguien en una mala persona ; en ocasiones, simplemente atraviesan momentos difíciles", afirmó Clothier. Sin embargo, recalcó que toda acción ilegal debe tener consecuencias y que quienes infrinjan la ley deberán asumir su responsabilidad.

Al asumir su cargo en enero, el juez se sorprendió al ver la magnitud del problema de robos en tiendas. Según explicó, estos delitos no solo los cometen residentes locales, sino también personas de otras partes de Michigan e incluso de otros estados. "Es una locura", dijo, tras recibir 48 casos en un solo día.

Clothier enfatizó que no dejará solos a los sentenciados, ya que él mismo participará en el lavado de autos. El creciente problema de robos preocupa a los minoristas en EE.UU., y Walmart no es la excepción. Aunque la empresa no respondió de inmediato, su apoyo logístico indica un interés en soluciones creativas para reducir pérdidas.