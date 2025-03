Esta medida del presidente de EEUU tiene como objetivo restringir el derecho constitucional consagrado en la 14.ª Enmienda, lo que podría resultar en la eliminación de la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes indocumentados y aquellos que poseen visas temporales. No obstante, la propuesta ha enfrentado una rápida oposición en el ámbito judicial. AQUÍ todo lo que se sabe.

En este sentido, Trump intentó ofrecer una nueva interpretación de la 14.ª Enmienda, sosteniendo que los hijos de inmigrantes indocumentados no están completamente sujetos a las leyes estadounidenses. No obstante, la Corte Suprema ha reafirmado en múltiples ocasiones el derecho a la ciudadanía por nacimiento, subrayando el caso Wong Kim Ark vs. Estados Unidos (1898) como un precedente fundamental en este debate.