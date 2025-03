La caída en la cobertura de inmunización en ciertas áreas del país ha facilitado el resurgimiento de la enfermedad, especialmente en comunidades no vacunadas. En estados como Alaska , la tasa de vacunación está por debajo del 85% , lo que aumenta el riesgo de propagación del virus.

Los CDC han enfatizado que la vacuna MMR , que protege contra sarampión, paperas y rubéola, sigue siendo muy efectiva, con una tasa de protección del 97% cuando se administra en dos dosis. Sin embargo, la falta de vacunación en algunas comunidades vulnerables ha contribuido a este aumento de casos, especialmente en niños pequeños que no han recibido ambas dosis recomendadas.

Además de los contagios, el sarampión sigue siendo una enfermedad peligrosa , con complicaciones graves como encefalitis y pérdida auditiva. Aproximadamente una de cada cinco personas no vacunadas que contraen la enfermedad debe ser hospitalizada. Los expertos subrayan la necesidad de mejorar las tasas de inmunización para evitar mayores repercusiones en la salud pública.

Cabe resaltar que la tendencia de contagio anual suele ser solamente de 50 casos. Solo en 2025, se ha registrado más de 200 casos, algo no antes visto desde el 2019. Asimismo, el mes pasado, Texas anunció la primera muerte del brote, que se trataría de un niño en edad escolar que no estaba vacunado y no contaba con ninguna enfermedad subyacente.