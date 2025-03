Alerta inmigrante: si haces esto, puedes perder tu estatus como residente permanente legal en EE. UU.

Como residente permanente legal en Estados Unidos , es crucial conocer las acciones que pueden poner en riesgo tu estatus migratorio. Muchas personas no saben que ciertas conductas, incluso sin intención, pueden afectar su permanencia legal en el país.

Por eso, es importante estar informado sobre las implicaciones de actividades como el incumplimiento de leyes o el no renovar documentos esenciales. Estos errores pueden poner en peligro tu estatus y, en algunos casos, llevar a la pérdida de la residencia permanente.

Además, puedes perder tu Green Card si eres hallado culpable de delitos graves o violas las normas migratorias. No cumplir con tus obligaciones, como no renovar tu tarjeta de residencia o no notificar cambios de dirección, también podría afectar tu estatus migratorio en el país.