Esta es la loable historia de César Millan, el inmigrante ilegal que se convirtió en 'El encantador de perros'

u técnica, basada en el respeto mutuo entre perros y humanos, le permitió ganar la atención de los medios.

El éxito de este programa no solo transformó la vida de Millán , sino que también ha cambiado la manera en que los propietarios de perros entienden y abordan el comportamiento de sus mascotas. Millán continuó trabajando en los medios y dirigiendo el Centro de Psicología Canina en Santa Clarita , California , donde ofrece programas de rehabilitación para perros con problemas de comportamiento.

A lo largo de su carrera, Millán enfrentó diferentes controversias, como acusaciones de negligencia y críticas sobre sus métodos de adiestramiento. Sin embargo, estas acusaciones no resultaron en cargos formales.

Además, los rumores sobre su arresto no tienen fundamento alguno, ya que estarían vinculadas con su popularidad. A pesar de que las redes sociales informaron sobre rumores de su encarcelamiento, no existen registros que respalden estas afirmaciones. Cabe resaltar que César Millán no ha emitido ninguna declaración oficial al respecto.