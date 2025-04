Alerta en EE. UU.: Donald Trump AMENAZA a turistas que viajen a este destino turístico

La advertencia responde a un aumento en los delitos violentos y a los riesgos asociados con actividades acuáticas no reguladas en varias islas, particularmente en Nueva Providencia y Gran Bahama , donde se encuentran Nassau y Freeport , respectivamente.

El nivel de alerta, pese a que no prohíbe los viajes, hace un llamado a los turistas a ser conscientes de los peligros en zonas turísticas y áreas menos frecuentadas. En lugares como Nassau y Freeport, se han reportado robos, agresiones sexuales y homicidios, especialmente en áreas como "Over the Hill" en Nassau, donde las pandillas son una preocupación importante.