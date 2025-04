Intento de salida voluntaria en EE. UU. TERMINA MAL: fue a buscar su pasaporte y ACABA CON GRILLETE en el tobillo

El video, viralizado el 1 de abril de 2025, muestra su frustración y desesperación. La venezolana, en una situación precaria, relató que la colocación del grillete fue una imposición, ya que le advirtieron que sería detenida si no accedía. "Me obligaron a ponérmelo. Si no lo hacía, me dejaban detenida", explicó, añadiendo que su situación se complicó aún más por tener un bebé nacido en Estados Unidos.