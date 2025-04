Residentes revelan cómo es la inspección del FBI y las redadas en EE. UU.

Una vecina no pudo evitar manifestar, al medio internacional, su angustia al narrar cómo los oficiales ingresaron a las viviendas, golpeando las puertas de manera intimidante, lo que rápidamente sembró el pánico entre los inmigrantes del área. Otra madre mencionó que sus hijos, junto a los de sus amigos, dejaron de jugar en las calles, temerosos de ser detenidos por las autoridades.

Mada Hitchmoughes, una de las residentes en el país americano, también relató su experiencia al acercarse a los agentes para indagar sobre su presencia. "Observé cuatro o cinco vehículos estacionados frente a la casa de mis vecinos, un grupo de hombres con equipo militar y chalecos del FBI, y la verdad es que me asusté. Me acerqué y les pregunté qué estaban haciendo aquí. Me respondieron que regresara a mi casa", dijo.