Mucha ATENCIÓN: conoce quienes son los inmigrantes cubanos que están a salvo de deportaciones durante el Gobierno Trump

El presidente Donald Trump había anunciado el fin del programa CHNV el pasado 24 de abril. No obstante, la jueza federal Indira Talwani, del Tribunal de Distrito en Boston, bloqueó temporalmente esa medida mediante una orden cautelar. Durante la audiencia, la magistrada cuestionó la motivación detrás de la decisión y planteó: “¿Se debe simplemente a que se trata de un programa de Biden? Si lo que se intenta es detener la inmigración ilegal, estas son las personas que decidieron no venir aquí de forma ilegal, sino legalmente”.

“Nunca en la historia reciente tantos cubanos en Estados Unidos han estado en riesgo de detención y deportación”, advirtió el Center for Engagement and Advocacy in the Americas en un boletín reciente. Según datos citados por Bloomberg, más de 500 mil cubanos con distintos beneficios migratorios temporales podrían enfrentar la expulsión del país si cambian las políticas actuales.