¿Trump, sucesor del Papa Francisco? La inesperada ocurrencia del presidente genera revuelo

¡Donald Trump bromea con ser Papa! El presidente Donald Trump sorprendió al declarar su "deseo" de ser el próximo líder de la Iglesia Católica Romana, luego de la reciente muerte del Papa Francisco. Esta afirmación, hecha fuera de la Casa Blanca, provocó diversas reacciones irónicas y especulaciones sobre el futuro del papado.

Donald Trump: ¿El próximo Papa de la Iglesia Católica?

Francisco, quien falleció a los 88 años debido a complicaciones de salud, dejó un vacío en la Iglesia que pronto será llenado mediante un cónclave papal. La noticia de su muerte fue confirmada por el doctor vaticano Andrea Arcangeli, quien detalló que el Papa sufrió un derrame cerebral e insuficiencia cardíaca.

Con el cónclave programado para el 7 de mayo, la atención se centra en quién será el próximo líder espiritual de millones de católicos en todo el mundo.

La broma de Trump sobre su interés en ser papa captó la atención de los medios y de figuras políticas, como el senador Lindsey Graham, quien también hizo comentarios humorísticos al respecto. La posibilidad de que un ex presidente de EE. UU. asuma un rol tan significativo en la Iglesia Católica abrió un debate sobre la relación entre la política y la religión.

Reacciones a la broma de Trump

La declaración de Trump generó una mezcla de risas y asombro. Lindsey Graham, senador republicano, comentó en la red social X que estaba "emocionado" por la idea de que Trump pudiera ser considerado para el papado. Su comentario, aunque en tono de broma, refleja la sorpresa que causó la propuesta del presidente.

¿Cuándo comienza el cónclave papal en 2025?

El fallecimiento del Papa Francisco marca el inicio de un proceso crucial para la Iglesia Católica. El cónclave, que se llevará a cabo en la Capilla Sixtina, reunirá a 135 cardenales que votarán para elegir al nuevo Papa. Este evento, que se realiza a puerta cerrada, es uno de los momentos más esperados en el calendario católico, ya que determinará la dirección futura de la Iglesia.

¿Quién será el próximo Papa?

Durante su intervención, Donald Trump no solo hizo una broma sobre la posibilidad de convertirse en papa, sino que también expresó su apoyo hacia un candidato real: el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York. "No sé, no tengo preferencia, pero debo decir que hay un cardenal de un lugar llamado Nueva York que es muy bueno. Veremos qué pasa", comentó, sin mencionarlo de manera explícita, pero dejando claro a quién se refería.

Dolan, quien es uno de los diez cardenales estadounidenses que participarán en el cónclave del 7 de mayo, ya formó parte del proceso que eligió al Papa Francisco en 2013, obteniendo dos votos en esa ocasión. Aunque no es uno de los principales favoritos, su influencia tanto en Estados Unidos como en el Vaticano lo convierte en un candidato relevante. Con el cónclave aún pendiente, cualquier cambio en la situación es posible.

La elección del nuevo Papa es un proceso complejo que involucra no solo la votación de los cardenales, sino también la consideración de las necesidades y expectativas de la comunidad católica global.

El futuro del papado y la Iglesia católica

La elección de un nuevo Papa no solo es un evento religioso, sino que también tiene repercusiones en el ámbito político y social. La figura del Papa ha sido históricamente un símbolo de unidad y guía para los católicos, y su elección puede influir en la dirección de la Iglesia en temas contemporáneos.

Con la muerte de Francisco, la Iglesia se enfrenta a la tarea de encontrar un líder que pueda abordar los desafíos actuales y mantener la relevancia en un mundo en constante cambio.