Nueva ley en Florida lista para ser firmada por Ron DeSantis: cómo impactará en el consumo de agua potable

Una nueva ley votada por la legislatura de Florida ha generado un intenso debate, con fuertes rechazos en sectores sanitarios, gobiernos local y asociaciones médicas. La ley SB 700, fue aprobada en la Cámara de Representantes estatal y representa un cambio drástico en la política sobre agua potable, prohibiendo la adición de flúor en los sistemas públicos y solo faltaría que el gobernador Ron DeSantis estampe su firma.

La ley SB 700, es conocida, también, como la "Florida Farm Bill". Foto: Composición Líbero/Freepik

Florida: ¿qué es la Ley SB 700 que espera la firma de Ron DeSantis?

La ley SB 700, es conocida, también, como la "Florida Farm Bill", fue aprobada por 88 votos contra 27 en la Cámara baja y se encuentra ahora a la espera de la firma de Ron DeSantis, gobernador de Florida. El texto legal no menciona de manera explícita la palabra "fluoruro" o "fluoración", en la práctica impide su uso al establecer que solo podrán añadirse al agua sustancias químicas destinadas de manera estricta para cumplir con estándares federales de potabilización o a la reducción de contaminantes.

Esta formulación fue interpretada por expertos y legisladores como una vía indirecta para prohibir el uso del flúor, un compuesto que ha sido utilizado por muchas décadas en los sistemas de agua potable como método accesible y económico para fortalecer la salud dental.

Además de la restricción sobre el flúor, el proyecto SB 700 abarca diversas disposiciones relacionadas con la agricultura y la regulación estatal. Esta norma prevé lo siguiente:

La creación de un programa de promoción de carne vacuna de Florida, en coordinación con la Junta de Mejoramiento de Ganado del estado.

La exigencia de que los gobiernos locales autoricen la instalación de estaciones de carga para vehículos eléctricos, siempre que cumplan con estándares previamente definidos.

La obligación para empresas eléctricas de ofrecer tierras adquiridas antes de determinada fecha al Departamento de Agricultura antes de venderlas a terceros.

Esta ley establece, también, que los productos vegetales no podrán utilizar términos como "leche", "carne" o "huevo" en sus etiquetados si no provienen de animales. Significa que, por ejemplo, una bebida a base de avena no podrá vender como "leche de avena", sino que deberá denominarse "bebida de avena".

Si DeSantis estampa su firma, Florida se va a convertir en el segundo estado en Estados Unidos en prohibir el uso de flúor en el agua potable. Utah ya adoptó una medida similar en el mes de marzo, tras la firma de Spencer Cox, el gobernador.

Impacto de la Ley SB 700 en los residentes de Florida este 2025

Esta nueva ley de Florida, traerá consecuencias de manera directa para los ciudadanos del Estado del Sol. Una de las preocupaciones principales se centra en la eliminación del flúor en el agua pública. Según expertos, podría afectar negativamente la salud dental de los niños y adultos en áreas con bajos recursos económicos. La fluoración del agua ha sido considerada por muchos profesionales de esta rama como una herramienta efectiva para prevenir la caries dental, especialmente en comunidades vulnerables.

Por otro lado, expertos que defienden la ley argumentan que esta nueva medida puede generar importantes ahorros económicos para los gobiernos locales, quienes tendrían que dejar de gastar dinero en la compra de flúor para tratar el agua. Asimismo, indican que esta decisión puede mejorar la autonomía local, permitiendo que las comunidades decidan si quieren o no fluorizar su agua.