¿Tu Green Card no llega? Pasos a seguir si se demora su entrega tras la aprobación

Obtener la residencia permanente en Estados Unidos representa un logro importante para numerosos inmigrantes. No obstante, tras recibir la aprobación, la llegada de la esperada Green Card puede no ocurrir en el plazo esperado, lo que provoca ansiedad entre los solicitantes. Las causas de este retraso pueden ser diversas, incluyendo problemas en el servicio postal, errores en la dirección o fallos en el sistema. Ante esta circunstancia, a continuación, te contamos qué hacer si aún no has recibido tu tarjeta de residencia permanente.

¿Qué hacer si no has recibido tu Green Card tras la aprobación?

Es fundamental mantener la calma y seguir un proceso claro para resolver la situación. Aquí te explicamos qué hacer si tu Green Card no ha llegado a pesar de haber sido aprobada:

Ten paciencia y revisa los tiempos de entrega

Una vez que se aprueba la residencia permanente, es común sentir una mezcla de emoción y ansiedad por recibir la Green Card. Sin embargo, es importante recordar que este proceso no es instantáneo.

Si ingresaste a Estados Unidos con una visa de inmigrante y pagaste la tarifa correspondiente tras tu llegada, el envío de la tarjeta puede tardar hasta 90 días desde la fecha de pago. Antes de alarmarte, marca ese plazo en el calendario y espera con tranquilidad.

Verifica que USCIS tenga tu dirección actual

Si te has mudado recientemente, asegúrate de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) tenga tu dirección actualizada. Si no es así, podrían enviar tu tarjeta a la dirección anterior, lo que podría resultar en su pérdida. Cambiar tu dirección es un proceso sencillo: solo ingresa al sitio web oficial de USCIS y actualízala en línea.

Presenta una solicitud si hay demoras sospechosas

Si ya han pasado más de 30 días desde que recibiste la carta de bienvenida o la notificación de aprobación y no hay rastro de tu tarjeta, es recomendable llenar un formulario llamado e-Request en el sitio web de USCIS. Este formulario también puede ser utilizado si tu Green Card o la carta tienen errores que necesitan corregirse.

Contacta a USCIS directamente si no hay respuesta

Si has seguido todos los pasos anteriores y aún no tienes noticias sobre tu Green Card, es momento de comunicarte directamente con USCIS. Llama al Centro de Contacto de USCIS al 800-375-5283. El personal podrá revisar tu caso, informarte sobre el estado de tu tarjeta y orientarte sobre los pasos a seguir a continuación.