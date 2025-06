Información confidencial revelaría que Melania y Donald Trump estarían separados: ¿Qué ocurrió?

En medio de este agitado mandato presidencial por segunda vez, nuevos rumores sacuden a la familia Trump. Información confidencial habría revelado que Donald y Melania Trump estarían atravesando desde hace años una separación silenciosa. Aunque no hay confirmación oficial, las especulaciones han generado revuelo en el público, por si esto es verdad.

Melania ha mantenido un perfil bajo en los últimos meses, lo que ha alimentado las dudas sobre el estado de su relación con el presidente. Fuentes cercanas sugieren que la distancia entre ambos va más allá de lo público. ¿Qué ocurrió realmente entre la primera dama y Donald Trump?

¿Melania y Donald Trump están distanciados?

En estos últimos días, se ha dado a conocer, según el biógrafo y periodista estadounidense, Michael Wolff, que Melania y Donald Trump dormirían en piezas separadas en la Casa Blanca y que no llevarían un matrimonio tradicional, sino solo sería por las apariencias y para no levantar sospechas. Asimismo, estos rumores se acentúan tras la poca presencia de la eslovena en el Despacho Oval y que además, en febrero de este año, Wolf reveló que Melania sintió más desprecio hacia su esposo a raíz del caso de Stormy Daniels.

Biografía no autorizada de Melania Trump

Hace 5 años salió una biografía no autorizada 'Liberen a Melania' escrita por la periodista Kate Bennett, en la que se señala que la pareja presidencial no tendría una relación amorosa y que no comparten el mismo piso en la Casa Blanca. Asimismo, se revelan varios aspectos no conocidos de la primera dama como el de su vestimenta que usa, según su estado de ánimo con el republicano. Es decir, se dice que cuando está en desacuerdo con su esposo, usaría trajes masculinos. También se menciona el arduo trabajo que realiza la exmodelo en contra del acoso en defensa de las mujeres.

En ese sentido, ante el 'Free Melania', la exmodelo eslovena tomó la situación con humor y burla ante esta biografía no autorizada que se volvió viral en redes sociales, alegando que no entendía el ¿por qué liberen a Melania? y que ella era feliz en su matrimonio como también disfrutaba su rol como primera dama.

¿Cuándo se casaron Melania y Donald Trump?

La pareja presidencial contrajo nupcias en el 2005, lo que hizo que esta se convirtiera en la primera dama durante el primer periodo presidencial de Trump durante 2017 a 2021; y ahora nuevamente en este 2025, tras haber ganado las elecciones a la demócrata Kamala Harris en noviembre de 2024, luego de que esta entrara en reemplazo de Joe Biden.

Es así que fruto de este matrimonio, nació en el 2006 el hijo es estos, Barron William Trump, quien es hermano menor de los otros 4 hijos mayores de los dos anteriores matrimonios de Donald. Barron es estudiante de negocios y se ha dado a conocer su interés en asuntos políticos; sin embargo, su ausencia fue sorpresa en el primer discurso del líder de la Casa Blanca ante el Congreso estadounidense, el pasado 4 de marzo.