Donald Trump anuncia prohibición de viaje: ciudadanos no podrán visitar este país con altos índices de delincuencia

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su aviso de viaje para República Dominicana, instando a los ciudadanos estadounidenses a extremar precauciones si planean visitar al país. La nación caribeña fue clasificada en el Nivel 2 de advertencia, debido a preocupaciones persistentes por la delincuencia, especialmente por delitos violentos como homicidios, robos y agresiones sexuales. Más detalles en esta nota.

¿Qué más comunicó Estados Unidos sobre la situación de República Dominicana?

El gobierno estadounidense advirtió que, pese a una fuerte presencia policial en las zonas turísticas de República Dominicana, la criminalidad sigue siendo una amenaza significativa. Siendo así, se agregó que los responsables de estos delitos rara vez son detenidos o enjuiciados, lo que agrava la inseguridad.

El aviso también destaca que, en caso de que se opte por viajar a República Dominicana a expensas de los avisos de Estados Unidos, se debe evitar mostrar signos de riqueza o acordar encuentros con personas desconocidas en lugares apartados.

Comunicado sobre República Dominicana en el sitio web del Departamento de Estado. | Foto: Captura.

. ¿Qué precauciones deben tomar los viajeros si desean salir de Estados Unidos?

Las autoridades recomiendan a los viajeros mantenerse atentos a su entorno, no llevar objetos de valor, y no resistirse en caso de ser víctimas de robo. También se aconseja no dejar alimentos o bebidas desatendidos para evitar intoxicaciones.

A su vez, quienes decidan viajar deben elaborar un plan de contingencia y registrarse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP), lo que facilita que la embajada pueda localizarlos y brindarles asistencia rápidamente si fuera necesario.

Los viajeros deberán seguir protocolos de emergencia si, a pesar de lo comentado, desean viajar.