¿La pelea entre Donald Trump e Elon Musk habría sido falsa? Esto opina conocida comediante de Estados Unidos

En uno de los últimos episodios de The View, Whoopi Goldberg, conocida comediante estadounidense, no dudó en poner en tela de juicio la veracidad de la discusión entre Elon Musk y Donald Trump. "Creo que es falso. Sí, lo creo. Es demasiado estratégico", comunicó en conversaciones con la conservadora Alyssa Farah Griffin. ¿Qué más se sabe al respecto? Aquí te comentamos.

¿Qué más comunicó Whoopi Goldberg sobre la disputa entre Elon Musk y Donald Trump?

En conversaciones con Alyssa Farah Griffin, quien apostaba a Donald Trump por haber trabajado con él en el pasado, Goldberg se mantuvo escéptica. "Esto es otra distracción para que sigamos hablando; no de lo que estamos hablando, sino de lo que quieren que hagamos. No me lo creo. No me lo creo porque mienten", señaló con firmeza.

Tras haber dado ese comunicado, Goldberg detalló que la razón por la que no confiaba en ninguno de los es es porque "han demostrado no ser las personas más confiables". Cabe mencionar que la comediante no ha sido la única en criticar a Trump y Musk. Anteriormente, Jimmy Kimmel se había pronunciado al respecto.

"Tenemos a un héroe de MAGA acusando a otro héroe de MAGA de retener los archivos de Epstein porque él mismo es parte de ellos. ¿Y qué hacen? Esto deseando descubrirlo. Mi predicción: al final, uno de ellos acabará en una celda con Diddy", sostuvo el presentador.

Whoopi Goldberg no cree en la pelea de Musk y Trump.

¿Cómo inició la pelea entre Elon Musk y Donald Trump?

Según medios de comunicación como Express US, Elon Musk y Donald Trump empezaron a discutir como consecuencia del proyecto de ley de gastos establecido por el gobierno estadounidense. La discusión escaló al grado en el que Musk empezó a en lanzar comentarios ofensivos contra Trump, acusándolo de estar en los archivos de Epstein, un conocido criminal y proxeneta.

Por su parte, Donald Trump no dudó en arremeter contra Musk ante las graves publicaciones realizadas en X, acusándolo de perder el control. En The View, se discutía quién saldría victorioso antes de que Goldberg expresara su punto de vista.

Pelea entre Donald Trump y Elon Musk.