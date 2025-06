Cambios en Florida: Ron DeSantis anunció a dos miembros de la junta directiva de Palm Beach

Ron DeSantis, gobernador de Florida, continúa implementando cambios con el objetivo de fortalecer las organizaciones estatales y alinear su gestión con los lineamientos de su agenda política. Ha impulsado reformas legislativas, realizado cambios de personal en distintas dependencias estatales y, recientemente, anunció el nombramiento de dos miembros para la junta directiva del Distrito Universitario Estatal de Palm Beach: Tracy Caruso se incorpora al cargo y Daniel Epstein fue reelegido.

Ingresos y renovaciones

Un comunicado de prensa de la gobernación de Florida anunció el nombramiento de Tracy Caruso, reconocida funcionaria de la comunidad de Delray Beach. Fue presidenta y propietaria de Delray Beach Executive Suites, además de editora general de Florida Jolt. El anuncio destacó sus habilidades empresariales y su experiencia en el ámbito periodístico. Caruso también se ha desempeñado en la Autoridad de Vivienda y Finanzas del Condado de Palm Beach y en el sector de atención médica. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Nueva York.

Daniel Epstein y Tracy Caruso estarán en la junta directiva tras el anuncio de Ron DeSantis. Composición: Miguel Reyes / Libero

Pero no fue el único anuncio. El portal oficial también confirmó la reelección de Daniel Epstein en la junta directiva, renovando así la confianza en su gestión. Continuará en funciones en Palm Beach State College, además de ser socio de Epstein & Co., LLC, y ocupar cargos clave en America First Legal, donde se desempeña como vicepresidente. Asimismo, forma parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos como asesor. Su formación académica es destacada: tiene una licenciatura en filosofía política por Kenyon College, un doctorado en Jurisprudencia de la Universidad Emory y otro en economía política por la Universidad George Washington.

Distrito universitario estatal de Palm Beach

Esta zona comprende los múltiples campus del Palm Beach State College. Su sede central se encuentra en Boca Ratón y cuenta con otras sucursales en Lake Worth, Palm Beach Gardens, Belle Glade y Loxahatchee/Wellington. La institución, que ha brindado servicios educativos durante más de 90 años, ofrece una amplia variedad de programas académicos. Según su portal oficial, imparte cursos en áreas como artes, comunicación, diseño, humanidades, negocios, educación, servicios humanos, ciencias sociales, ciencias de la salud, industria, manufactura, matemáticas, entre otras.

Según la página oficial del Palm Beach State College (PBSC), antes de los cambios realizados por Ron DeSantis, los integrantes de la junta directiva eran: