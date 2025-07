4 de julio en Estados Unidos: qué servicios no estarán abiertos en el Día de la Independencia

El 4 de julio, Día de la Independencia en Estados Unidos, es un feriado federal durante el cual varios servicios no operan con normalidad. Si necesitas hacer trámites bancarios, enviar paquetes o recibir correo, es importante que tomes en cuenta qué estará cerrado ese día. Conoce más detalles aquí.

1. Oficinas de correos

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) suspenderá sus operaciones el 4 de julio. Las oficinas permanecerán cerradas y no habrá entregas de correo residencial ni comercial. Sin embargo, el servicio Priority Mail Express seguirá disponible, ya que opera todos los días del año, incluidos los feriados.

2. Bancos

Las principales entidades bancarias del país, como Bank of America, Wells Fargo, PNC, Truist, Citibank, JPMorgan Chase y Capital One, no abrirán sus sucursales el Día de la Independencia. Una excepción parcial es que los cafés de Capital One permanecerán abiertos.

Servicios cerrados este 4 de julio.

4. FedEx

Durante el feriado, la mayoría de los servicios de FedEx estarán suspendidos, incluyendo recogidas, entregas y atención en tiendas FedEx Office, cuyo horario también será modificado. El único servicio activo será FedEx Custom Critical, que opera las 24 horas, los 7 días de la semana.