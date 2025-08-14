Recientemente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) decidió anunciar el retiro de tres lotes de una reconocida marca de café internacional. Asimismo, hace unas horas, ratificó el aviso mediante su sitio web, advirtiendo sobre los peligros asociados al consumo de este alimento contaminado. ¿Cuál es la cadena afectada en el país americano? AQUÍ los detalles.

EE. UU.: retiran del mercado marca de café por presencia de vidrio en su contenido

Excelsior.com y otros medios internacionales revelaron que la empresa Dollar General Corporation informó sobre el retiro voluntario de tres lotes de su producto Clover Valley Instant Coffee de 8 onzas, tras recibir un informe de un cliente que encontró fragmentos de vidrio en el contenido.

Tal como se difundió en el comunicado que envió la empresa y FDA, el retiro ha perjudicado a todos los frascos de café instantáneo con el código UPC 876941004069, que pertenecen a los lotes L-5163 y L-5164, con fecha de consumo preferente del 13 de diciembre de 2026, así como al lote L-5165, que tiene como fecha de consumo preferente el 14 de diciembre del próximo año.

Retiran del mercado estadounidense marca de café por presencia de vidrio en su contenido.

Vale precisar que estos productos fueron distribuidos en 48 estados de Estados Unidos, excluyendo Alaska y Hawái, y estuvieron disponibles para la venta entre el 9 y el 21 de julio de este año. Si bien, hasta el momento, no se han reportado lesiones ni enfermedades relacionadas con el producto hasta el momento, tanto las autoridades como la empresa han señalado que el riesgo es considerable.

Por su parte, la misma empresa Dollar General señaló que se está llevando a cabo una investigación para determinar el origen de la contaminación, enfatizando que esta acción busca salvaguardar la salud de todos sus clientes.

Dollar General envía recomendaciones a clientes que consumieron producto contaminado

Por otro lado, Dollar General salió al frente para aconsejar a no consumir el café afectado, desecharlo lo más pronto posible y exigir un reembolso completo por el producto, el cual incluirá el importe total pagado más los impuestos.

Estos son los canales que puso a disposición la compañía tras lo sucedido: Correo electrónico: customercare@dollargeneral.com y el teléfono: 1-888-309-9030 (en los horarios de 6:00 a.m. a 1:00 a.m., hora central de EE.UU.). Asimismo, se ofreció las disculpas del caso.