Antes de decir adiós a Estados Unidos: inmigrantes pueden FRENAR AL ICE con estas ocho palabras en inglés

En un contexto de creciente represión migratoria en Estados Unidos, una simple frase puede ser determinante para evitar la deportación y lograr quedarse. Expresar "I am exercising my right to remain silent" resulta crucial para quienes se enfrentan a las autoridades migratorias. La Quinta Enmienda garantiza a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, el derecho a no autoincriminarse. Por ello, conocer y utilizar correctamente esta expresión puede ser vital en situaciones complicadas.

¿Por qué los inmigrantes pueden detener a ICE con estas ocho palabras?

De acuerdo con LA NACION, la frase "I am exercising my right to remain silent" es reconocida por las autoridades y puede interrumpir un interrogatorio de inmediato. Este derecho, amparado por la ley, permite a los individuos no responder preguntas que puedan comprometer su situación legal.

Pronunciar estas ocho palabras no solo es un acto de defensa, sino también una afirmación de los derechos que asisten a cada persona en el territorio estadounidense. En un momento de tensión, esta frase puede ser un recurso vital para evitar la autoincriminación.

Recomendaciones para actuar ante ICE

Además de la frase clave, los expertos sugieren otras respuestas que pueden ser útiles en un encuentro con el ICE. Algunas de ellas incluyen:

"I do not want to answer any questions" ("No quiero contestar ninguna pregunta").

"I want to speak to a lawyer" ("Quiero hablar con un abogado").

"I do not consent to your entry" ("No doy mi consentimiento para que entren").

"Am I free to leave?" ("¿Tengo derecho a irme?").

Estas respuestas son fundamentales para proteger los derechos de los inmigrantes y evitar situaciones que puedan llevar a la deportación. Es esencial que cada persona conozca sus derechos y actúe con calma y firmeza.

Si el encuentro con el ICE ocurre dentro de una vivienda, el migrante tiene el derecho de solicitar una orden judicial firmada por un juez para permitir el ingreso de las autoridades. En este caso, se puede utilizar la frase: "Can you show me a warrant signed by a judge?" ("¿Puede mostrarme una orden firmada por un juez?").

¿Cómo hablar con un agente de ICE durante las redadas?

En un entorno donde los arrestos y deportaciones son cada vez más comunes, es vital que los migrantes conozcan sus derechos y las frases clave que pueden utilizar para protegerse. La información y la preparación son herramientas esenciales para enfrentar situaciones difíciles con confianza y seguridad.