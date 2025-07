Donald Trump desafía la muerte: a un año del intento de asesinato, funcionarios revelan detalles de su estado actual

Un año después del drástico atentado contra el mandatario estadounidense, ocurrido durante un mitin en Pensilvania, funcionarios gubernamentales no dudan en manifestar que Trump sigue siendo "el mismo Trump". No obstante, también aseguran que, tras su roce con la muerte, su comportamiento ya no es el mismo.

Se dice que el jefe republicano está más fuerte, consciente, atento y agradecido, además de comunicar constantemente que Dios lo salvó de un desgarrador desenlace, permitiéndole cumplir con un segundo mandato. ¿Qué más se sabe sobre el estado actual de Donald Trump? En esta nota te comentamos.

Donald Trump tras el intento de asesinato: más fuerte que nunca

Associated Press explica que Donald Trump almacena los recuerdos del traumático tiroteo, argumentando que conmemoran uno de los episodios más fuertes de la política moderna. Sintiéndose más fuerte que nunca, y sin la necesidad de echarse para atrás por lo ocurrido, ha decorado la Casa Blanca y sus palos de golf con obras de arte que representan el momento posterior al tiroteo, cuando elevó el brazo en alto y gritó "¡Lucha, lucha, lucha!".

Además de estas decoraciones, una pintura de la escena ocupa el vestíbulo de la Sala de Actos de la Casa Blanca, cerca de la escalera de acceso a la residencia del presidente. Dichas acciones contradicen notablemente su postura inicial, cuando comentó que solo hablaría de lo sucedido una vez.

¿Cómo ocurrió el intento de asesinato de Donald Trump en Pensilvania?

Días antes de aceptar la nominación republicana por tercera vez, Donald Trump fue víctima de una ráfaga de disparos que desató el pánico en la población de Pensilvania. El entonces expresidente estadounidense, tras haber asegurado que recibió un disparo en la oreja, fue rodeado por el Servicio Secreto y llevado a su camioneta mientras levantaba el puño en señal de lucha.

Luego de que tanto Trump como empleados del gobierno expresaran que el republicano se encontraba estable, el FBI identificó al tirador como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, residente de Bethel Park.