Terror en Michigan: una persona atacó con un cuchillo en una tienda de Walmart y dejó once heridos

Recientemente, muchos establecimientos de Walmart han sido escenario de diversas intervenciones federales y policiales. Esta última ocurrió debido a distintos delitos reportados, como robos, ataques con armas de fuego y, ahora, con arma blanca, ya que un hombre atacó a varias personas en uno de sus locales en Michigan.

Ataque violento en Michigan

Un sujeto de 42 años ingresó con un cuchillo a un local de la cadena multinacional Walmart, en la comunidad de Traverse City, Michigan. Allí atacó a varios clientes que se encontraban dentro del establecimiento y dejó al menos once personas heridas. Este lamentable hecho ocurrió en horas de la tarde, generando pánico entre los testigos que se encontraban cerca de la zona.

El sheriff Michael Shea explicó que no había motivos para este ataque: "Las víctimas no fueron seleccionadas previamente. Todo indica que fue un comportamiento impulsivo y sin motivación aparente". Según las autoridades del condado de Grand Traverse, el atacante es un ciudadano residente de la localidad y fue detenido. No hubo cómplices, por lo que el atentado fue perpetrado por una sola persona.

Las víctimas son seis hombres y cinco mujeres, quienes fueron trasladados al centro hospitalario Munson Healthcare. Por medio de un anuncio difundido en redes sociales, el establecimiento informó que seis heridos están en estado crítico y los otros cinco presentan heridas de gravedad. Tres de ellos se sometieron a una cirugía de emergencia. El arma usada por el atacante era un cuchillo plegable con una hoja de cinco centímetros. Según el testimonio de un testigo para The New York Times: "Corría con el cuchillo en la mano. Cuando se dirigió hacia mí, eché a correr. No me siguió, pero fue una experiencia aterradora".

Un ciudadano evitó que la tragedia sea mayor

De acuerdo con un informe de Cedarnews, dentro de Walmart se encontraba un civil que, al ver el ataque, se aproximó para contener y detener al agresor. Su nombre es Derrick Perry y estaba haciendo sus compras junto a su familia cuando vio al sujeto. Testigos señalaron que, después de que varias personas resultaran heridas, Perry se lanzó sobre el individuo para detenerlo. El medio informativo lo describió así: "Ni siquiera lo dudó. Todos huían, pero Derrick corrió hacia el peligro". Destacaron que fue un acto rápido y altruista que evitó una tragedia aún mayor.