Cómo obtener la nacionalidad estadounidense tras los cambios de USCIS en 2025: el examen de ciudadanía sería diferente

Las autoridades de inmigración de Estados Unidos tienen previsto hacer más difícil el examen de ciudadanía y ajustar el sistema de visas H-1B. Estos cambios podrían representar nuevos obstáculos tanto para quienes buscan obtener la nacionalidad estadounidense como para los inmigrantes que desean trabajar legalmente en el país.

Los inmigrantes deben estar atentos a posibles cambios en EE. UU.

El director de USCIS, Joseph Edlow, ha confirmado a The New York Times que se están evaluando cambios significativos en ambos procesos. Según Edlow, "el examen, tal como está planteado actualmente, no es muy difícil" y necesita ser más riguroso para reflejar un mayor conocimiento cívico entre los solicitantes.

¿Cómo obtener la nacionalidad estadounidense tras los cambios en el examen de ciudadanía?

El examen de educación cívica que enfrentan los aspirantes a la ciudadanía actualmente incluye 100 preguntas posibles, de las cuales se seleccionan 10 para la evaluación. Para aprobar, el solicitante debe responder correctamente al menos 6 preguntas. Sin embargo, la nueva propuesta de cambios de USCIS sugiere que este número se eleve a 12 respuestas correctas sobre un total de 20 preguntas.

Este cambio ya había sido intentado por la administración Trump, y Edlow argumenta que el examen actual de nacionalidad estadounidense no cumple con el espíritu de la ley, ya que es fácil de memorizar. "La ciudadanía no debería obtenerse de manera mecánica", afirmó, enfatizando la necesidad de un mayor nivel de conocimiento cívico entre los solicitantes.

¿Cuáles son las modificaciones en el sistema de visas H-1B?

Además de los cambios en el examen de ciudadanía, USCIS está considerando modificar el programa de visas H-1B, que permite a trabajadores extranjeros altamente calificados ingresar al mercado laboral estadounidense. Actualmente, estas visas se asignan mediante un sistema de lotería que distribuye 85.000 visas al año.

Edlow propone que este sistema debería premiar a las empresas que ofrecen salarios más altos, en lugar de depender de un sorteo aleatorio. Este cambio podría afectar drásticamente las oportunidades laborales para muchos trabajadores que dependen del sistema actual para ser contratados por empresas en EE. UU.

¿Cuál es el proceso de implementación de los cambios de USCIS en 2025?

Para que estos cambios se lleven a cabo, USCIS deberá seguir un proceso de aprobación regulatoria federal, que incluirá consultas públicas y revisiones legales. Aunque aún no se han establecido fechas oficiales para la implementación de estos cambios, es crucial que los inmigrantes se mantengan informados sobre el nuevo enfoque del USCIS, que podría materializarse en un futuro cercano en 2025.

¿Cuántos años se deben vivir en Estados Unidos para obtener la nacionalidad?

Para obtener la ciudadanía estadounidense por naturalización, se requiere: