Tensión en California: inmigrante hispano que lucha contra la deportación fue arrestado en Berkeley

California es uno de los estados que más está sufriendo los operativos migratorios impulsados por el gobierno de Donald Trump, cuyo objetivo es expulsar a la mayor cantidad posible de inmigrantes indocumentados. En Berkeley, un artista que lucha contra la deportación fue detenido tras ser acusado de intento de robo. Además, ya contaba con un antecedente por intento de asesinato.

Inmigrante mexicano imputado por cargos criminales

Guillermo Medina Reyes es un ciudadano nacido en México hace 31 años. Es considerado un reconocido artista del tatuaje en la localidad de San José y anteriormente fue detenido por el cargo de intento de homicidio. Tras ello, se convirtió en un símbolo de apoyo para distintos grupos de derechos de los inmigrantes que enfrentan procesos de deportación por parte de ICE. Recientemente, este individuo fue intervenido nuevamente para un examen médico.

Guillermo Medina Reyes es un tatuador de la comunidad de San José que lucha contra la expulsión de los inmigrantes.

El último domingo fue arrestado por segunda vez tras ser acusado de intentar robar tres vehículos en Berkeley. Todo comenzó a las cinco de la mañana del sábado 26 de julio, cuando Reyes llamó al 911 para denunciar que una mujer gritaba dentro de una casa vacía en la calle Prince. Al llegar las autoridades, encontraron la ventana trasera rota y al sujeto con cortes en la mano.

Horas después, el conductor de un camión alertó a los oficiales tras denunciar que un hombre sin camisa se le acercó. Posteriormente, fue identificado como el ciudadano mexicano, quien presuntamente robó un celular e intentó llevarse el camión, pero no logró su cometido y huyó del lugar. La policía indicó que el celular también fue abandonado. Además, en San Pablo se reportó que Reyes ingresó a la cocina de un café local y, después, a una agencia de alquiler de autos.

Finalmente, fue localizado y arrestado, y se le administró Narcan, según muestran videos oficiales. Las fuerzas del orden describieron al individuo como ‘combativo y alterado’, por lo que fue trasladado a un centro médico para una evaluación psiquiátrica. Lo encontraron en el suelo tras una disputa con una mujer de 70 años en una gasolinería.

Había sido arrestado y liberado

En julio de 2025, Guillermo Reyes fue detenido por agentes migratorios, ya que abiertamente manifestaba su oposición a la detención y deportación de inmigrantes. Pasó 15 meses bajo custodia de ICE y denunció abusos ocurridos dentro del centro de detención. Al salir, comentó: "Por fin puedo respirar un poco. Durante semanas no he podido dormir, con el miedo constante de que ICE pudiera aparecer en cualquier momento. El estrés, la incertidumbre, me han paralizado".