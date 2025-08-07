¿La REAL ID de Puerto Rico es válida en EE. UU.? Cajera de Walmart casi llama a la policía por documento de cliente puertorriqueño
Una intensa situación en un Walmart se hizo viral cuando una cajera no aceptó la identificación REAL ID de un cliente de Puerto Rico.
Un nuevo incidente de desinformación y posible discriminación ha generado controversia en Estados Unidos. Un joven latino fue rechazado al intentar comprar una botella de vino en un Walmart, donde la cajera se negó a aceptar su REAL ID de Puerto Rico, argumentando que "no era de Estados Unidos".
El hecho fue denunciado en TikTok por Taty Rivera, creadora de contenido puertorriqueña, quien relató cómo su hermano fue tratado injustamente por el personal de la tienda. El video ha acumulado miles de visualizaciones y ha abierto un debate sobre el desconocimiento que persiste acerca del estatus político de Puerto Rico dentro del país.
Cajera de Walmart rechaza REAL ID de ciudadano de Puerto Rico
Rivera explicó que, al momento de pagar por la botella de vino, su hermano presentó su REAL ID, una identificación oficial emitida por el gobierno de Puerto Rico, como prueba de edad. Sin embargo, la cajera se burló del documento y afirmó que no podía aceptarlo porque "no era expedido en los Estados Unidos".
La creadora de contenido intentó aclarar que Puerto Rico es un territorio estadounidense, pero la empleada insistió en que las políticas de Walmart no aceptaban identificaciones emitidas fuera de los 50 estados. Ante la negativa, Rivera solicitó hablar con la gerente de la tienda, pero la situación no mejoró.
La gerente defendió a su trabajadora y, al ser cuestionada, amenazó con llamar a la policía. Finalmente, la familia decidió abandonar el local y esperar a los agentes afuera, pero nadie apareció.
¿Es válida la REAL ID de Puerto Rico en todo Estados Unidos?
Sí.Una identificación o licencia de conducir de Puerto Rico que cumpla con los estándares de la Ley REAL ID es aceptada en el país. Esto significa que una tarjeta REAL ID de Puerto Rico es válida para abordar vuelos domésticos, acceder a instalaciones federales seguras y entrar en plantas nucleares.
Por lo tanto, rechazar una REAL ID puertorriqueña como forma de identificación válida no solo es un error, sino que puede interpretarse como un acto discriminatorio o de ignorancia legal. Este incidente resalta la importancia de que las empresas capaciten a su personal en temas de diversidad e inclusión, especialmente al tratar con ciudadanos de territorios estadounidenses.
Críticas y reacciones a Walmart
Hasta el momento, Walmart no ha emitido una declaración oficial sobre este caso en particular. Sin embargo, la cadena ha enfrentado críticas similares en el pasado por la falta de entrenamiento de su personal en temas de diversidad e inclusión. Este tipo de incidentes pone en evidencia la necesidad de una mayor sensibilización y educación sobre la diversidad cultural y legal en el país.
