Clima de hoy en Dallas: pronóstico para el 13 de agosto, vía NWS
Si vives en Dallas o planeas visitar la ciudad, este pronóstico te interesa. El NWS ofrece los detalles sobre el clima para el miércoles, 13 de agosto.
Este miércoles 13 de agosto, el pronóstico del clima en Dallas, actualizado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), detalla las condiciones más recientes para la ciudad, ideal para quienes planean actividades al aire libre o buscan conocer las temperaturas y posibles alertas. Mantente informado sobre vientos fuertes, ciclones bomba u otros fenómenos que puedan afectar a Texas o el resto de Estados Unidos, y prepárate con anticipación para tomar decisiones seguras frente a cualquier eventualidad.
Clima de hoy en Dallas: Pronóstico oficial del NWS para este miércoles, 13 de agosto de 2025
El miércoles 13 de agosto, los habitantes de Dallas amanecerán con una temperatura de aproximadamente 34 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 24 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 34 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 0.00 a 8.05 kilométros por hora a Sureste durante el día.
Por la noche, el clima en Dallas será de alrededor de 25 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas durante el día, y por la noche, slight chance showers and thunderstorms then mostly clear.
Pronóstico del tiempo correspondiente a la emisión matutina del miércoles, 13 de agosto de 2025, proporcionado por el National Weather Service (NWS)
¿En qué fecha cae nieve en Dallas?
Predecir cuándo nevará en Dallas es complicado debido a la imprevisibilidad del clima. Aunque las nevadas son más probables entre diciembre y febrero, no siempre ocurren ni son frecuentes. Algunos años el clima puede ser más frío y propenso a tormentas, mientras que otros pueden ser más templados. Para obtener pronósticos precisos, se recomienda consultar el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).
