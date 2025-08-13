Clima de hoy en Nueva York: pronóstico para el 13 de agosto, vía NWS

Este miércoles 13 de agosto, el pronóstico del clima en Nueva York, actualizado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), detalla las condiciones más recientes para la ciudad, ideal para quienes planean actividades al aire libre o buscan conocer las temperaturas y posibles alertas. Mantente informado sobre vientos fuertes, ciclones bomba u otros fenómenos que puedan afectar a Nueva York o el resto de Estados Unidos, y prepárate con anticipación para tomar decisiones seguras frente a cualquier eventualidad.

Clima de hoy en Nueva York: Pronóstico oficial del NWS para este miércoles, 13 de agosto de 2025

El miércoles 13 de agosto, los habitantes de Nueva York amanecerán con una temperatura de aproximadamente 29 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 24 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 29 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 8.05 a 14.48 kilométros por hora a Suroeste durante el día.

Por la noche, el clima en Nueva York será de alrededor de 24 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: mostly sunny then chance showers and thunderstorms durante el día, y por la noche, posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

Clima satelital en vivo: consulta el estado del tiempo en Estados Unidos

Pronóstico del tiempo correspondiente a la emisión matutina del miércoles, 13 de agosto de 2025, proporcionado por el National Weather Service (NWS)

¿Cuál es la mejor época del año para visitar Nueva York?

La mejor época para visitar Nueva York varía según tus preferencias, pero la primavera (abril-mayo) y el otoño (septiembre-octubre) son consideradas las mejores estaciones debido a varios factores: