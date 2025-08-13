0
Pánico en Walmart: reportan que conductor murió tras estrellarse contra el muro de la tienda de la Avenida Tropicana

Un conductor falleció la noche del último lunes tras chocar contra un muro de Walmart, cerca de las intersecciones de Tropicana y McLeod, en EE. UU.

María Zapata
El conductor murió al chocar contra el muro de Walmart en Tropicana.
El conductor murió al chocar contra el muro de Walmart en Tropicana.
Según Telemundo, un conductor perdió la vida la noche del último lunes en un trágico accidente ocurrido en el estacionamiento de un Walmart en Las Vegas, Estados Unidos. El vehículo del fallecido impactó contra un muro de contención. Las autoridades de la Policía Metropolitana están investigando las posibles causas del incidente, y todo parece indicar que la velocidad excesiva podría haber sido un factor clave.

Hombre muere tras estrellarse contra el muro de Walmart en la Avenida Tropicana

El incidente ocurrió aproximadamente a las 8:30 p. m. cuando el vehículo, según el informe de la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD), circulaba a alta velocidad por el estacionamiento de Walmart. Los oficiales que llegaron al lugar encontraron el automóvil estrellado contra un objeto fijo, lo que resultó en la muerte del conductor en la escena.

Las autoridades han señalado que el exceso de velocidad fue un factor determinante en este trágico accidente. "Los oficiales se percataron de que un vehículo circulaba a alta velocidad por el estacionamiento y se estrelló contra un muro de contención en el lado sur de la propiedad", se detalla en el informe policial.

La velocidad a la que circulaba el vehículo es un recordatorio de los peligros que pueden surgir en espacios públicos, especialmente en estacionamientos, donde la seguridad de los peatones y otros conductores puede verse comprometida.

Investigación en curso por accidente fatal en Walmart

Las autoridades continúan investigando las circunstancias que rodearon el accidente en Walmart. Se espera que se realicen más análisis para determinar si hubo otros factores que contribuyeron al siniestro. La LVMPD ha instado a los conductores a ser más cautelosos y a respetar los límites de velocidad, especialmente en áreas con alta afluencia de personas.

Reacciones de la comunidad

La comunidad local expresó su tristeza y preocupación por el accidente. Muchos residentes comentaron sobre la necesidad de mejorar la seguridad en los estacionamientos y solicitaron a las autoridades que implementen medidas para prevenir futuros incidentes. La pérdida de una vida en circunstancias tan trágicas dejó una profunda huella en la comunidad de Las Vegas.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

