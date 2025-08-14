- Hoy:
Clima de hoy en Dallas: pronóstico para el 14 de agosto, vía NWS
Si vives en Dallas o planeas visitar la ciudad, este pronóstico te interesa. El NWS ofrece los detalles sobre el clima para el jueves, 14 de agosto.
Este jueves 14 de agosto, el pronóstico del clima en Dallas, actualizado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), detalla las condiciones más recientes para la ciudad, ideal para quienes planean actividades al aire libre o buscan conocer las temperaturas y posibles alertas. Mantente informado sobre vientos fuertes, ciclones bomba u otros fenómenos que puedan afectar a Texas o el resto de Estados Unidos, y prepárate con anticipación para tomar decisiones seguras frente a cualquier eventualidad.
Clima de hoy en Dallas: Pronóstico oficial del NWS para este jueves, 14 de agosto de 2025
El jueves 14 de agosto, los habitantes de Dallas amanecerán con una temperatura de aproximadamente 36 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 25 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 36 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 0.00 a 8.05 kilométros por hora a Sur durante el día.
Por la noche, el clima en Dallas será de alrededor de 26 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: claro y soleado durante el día, y por la noche, pocas nubes y la mayor parte del cielo está despejado.
Clima satelital en vivo: consulta el estado del tiempo en Estados UnidosPronóstico del tiempo correspondiente a la emisión matutina del jueves, 14 de agosto de 2025, proporcionado por el National Weather Service (NWS)
¿En qué fecha cae nieve en Dallas?
Predecir cuándo nevará en Dallas es complicado debido a la imprevisibilidad del clima. Aunque las nevadas son más probables entre diciembre y febrero, no siempre ocurren ni son frecuentes. Algunos años el clima puede ser más frío y propenso a tormentas, mientras que otros pueden ser más templados. Para obtener pronósticos precisos, se recomienda consultar el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).
