Cuidado en Walmart: reportan arresto inmediato de hombre que grabó por debajo de la falda de varias mujeres mientras compraban
Damián Bravo, de 23 años, fue detenido en Irvine, California, por presuntamente grabar con su teléfono un video debajo de la falda de una mujer en Walmart.
En Irvine, la policía arrestó a un hombre de Santa Ana después de que se descubriera que había estado filmando en secreto a varias mujeres dentro de un Walmart cercano. Este caso ha causado gran preocupación entre los vecinos, y las autoridades siguen trabajando para identificar y proteger a otras posibles víctimas.
PUEDES VER: Tragedia en Walmart: reportan SENTENCIA de muerte para hombre responsable de tiroteo que acabó con la vida de dos personas
Damián Bravo, un hombre de 23 años, fue reconocido gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad y detenido por invadir la privacidad de varias personas.
Reportan arresto inmediato de hombre que grabó por debajo de la falda de varias mujeres en Walmart
El Departamento de Policía de Irvine informó que Damian Bravo, de 23 años, fue arrestado luego de que un video de vigilancia lo mostrara intentando salir rápidamente del lugar donde ocurrió el delito el pasado 6 de agosto. Gracias a la rápida intervención de los despachadores, la policía logró localizar y detener a Bravo, quien fue acusado de invasión de la privacidad.El sospechoso Damián Bravo, de 23 años y originario de Santa Ana, fue encontrado.
Investigaciones revelan más víctimas potenciales
Las autoridades han confirmado que Bravo podría haber grabado a otras mujeres sin su consentimiento en Walmart. Por eso, la policía está pidiendo a cualquier persona que crea haber sido víctima de estos actos que se ponga en contacto con el oficial Brian Felling para proporcionar información que ayude en la investigación.
¿Cómo contactar a la policía si fuiste víctima?
Si consideras que pudiste haber sido grabada sin tu permiso en Walmart u otro lugar, puedes comunicarte directamente con el oficial Brian Felling a través del correo electrónico bfelling@cityofirvine.org. La policía asegura que toda la información será manejada con la mayor confidencialidad y que está comprometida a proteger a la comunidad.
- 1
Pánico en Walmart: reportan la intensa búsqueda y arresto inmediato de hombre que se exhibió frente a una menor en tienda
- 2
Tragedia en Walmart: reportan SENTENCIA de muerte para hombre responsable de tiroteo que acabó con la vida de dos personas
- 3
Tragedia en Tennessee: asesinó a su madre de dos disparos mientras dormía por quitarle el celular
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90