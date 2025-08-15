Cuidado en Walmart: reportan arresto inmediato de hombre que grabó por debajo de la falda de varias mujeres mientras compraban

En Irvine, la policía arrestó a un hombre de Santa Ana después de que se descubriera que había estado filmando en secreto a varias mujeres dentro de un Walmart cercano. Este caso ha causado gran preocupación entre los vecinos, y las autoridades siguen trabajando para identificar y proteger a otras posibles víctimas.

Damián Bravo, un hombre de 23 años, fue reconocido gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad y detenido por invadir la privacidad de varias personas.

Reportan arresto inmediato de hombre que grabó por debajo de la falda de varias mujeres en Walmart

El Departamento de Policía de Irvine informó que Damian Bravo, de 23 años, fue arrestado luego de que un video de vigilancia lo mostrara intentando salir rápidamente del lugar donde ocurrió el delito el pasado 6 de agosto. Gracias a la rápida intervención de los despachadores, la policía logró localizar y detener a Bravo, quien fue acusado de invasión de la privacidad.

El sospechoso Damián Bravo, de 23 años y originario de Santa Ana, fue encontrado.

Investigaciones revelan más víctimas potenciales

Las autoridades han confirmado que Bravo podría haber grabado a otras mujeres sin su consentimiento en Walmart. Por eso, la policía está pidiendo a cualquier persona que crea haber sido víctima de estos actos que se ponga en contacto con el oficial Brian Felling para proporcionar información que ayude en la investigación.

¿Cómo contactar a la policía si fuiste víctima?

Si consideras que pudiste haber sido grabada sin tu permiso en Walmart u otro lugar, puedes comunicarte directamente con el oficial Brian Felling a través del correo electrónico bfelling@cityofirvine.org. La policía asegura que toda la información será manejada con la mayor confidencialidad y que está comprometida a proteger a la comunidad.